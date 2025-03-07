DÜZELTME - "Çorum'da kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı" başlıklı haberimizin başlığında, girişinde ve dördüncü paragrafında yer alan "2 kişi öldü" ifadesi çıkarılmıştır.
Çorum'da bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı.
Çorum'da bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çorum Adliyesinin yanındaki kahvehaneye kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Saldırıda 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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