GÜNCELLEME - Çorum'da kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Hastanede tedavileri devam eden yaralılardan S.S'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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