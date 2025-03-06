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        Çorum'da çay ocağında silahlı saldırı: 5 yaralı

        ÇORUM'da çay ocağına düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 23:19 Güncelleme: 06.03.2025 - 23:25
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        Çorum'da çay ocağında silahlı saldırı: 5 yaralı
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        ÇORUM’da çay ocağına düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

        Olay saat 22.00 sıralarında Ulukavak Mahallesi, Damat Şükrü Sokakta meydana geldi. H.C.S. (35), çay ocağına gelerek daha önceden tartıştığı kişilere pompalı tüfekle rasgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu çay ocağında bulunan 5 kişi vücutlarına isabet eden saçmalarla yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişinin yakalanması için polis geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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