GÜNCELLEME 2 - Çorum'da kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Çorum'da bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Çorum'da bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hüseyin Can S, Çorum Adliyesinin yanındaki kahvehaneye silahlı saldırı düzenledi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Saldırıda Barış Can Özel, S.S, İ.Y, Ş.M ve O.Z. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan Barış Can Özel, kurtarılamadı.
Hastanede tedavileri devam eden yaralılardan S.S'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Saldırının ardından kaçan şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için polis merkezine götürüldü.
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