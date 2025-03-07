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        GÜNCELLEME 2 - Çorum'da kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Çorum'da bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 18:08 Güncelleme: 07.03.2025 - 18:08
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        GÜNCELLEME 2 - Çorum'da kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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        Çorum'da bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Hüseyin Can S, Çorum Adliyesinin yanındaki kahvehaneye silahlı saldırı düzenledi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Saldırıda Barış Can Özel, S.S, İ.Y, Ş.M ve O.Z. yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Yaralılardan Barış Can Özel, kurtarılamadı.

        Hastanede tedavileri devam eden yaralılardan S.S'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Saldırının ardından kaçan şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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