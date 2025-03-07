Çorum'da ev hanımlarının kurduğu "Sahnenin Sultanları Korosu" konser verdi

Vali Çalgan, konserin ardından koro üyelerini tebrik ederek Şef Arif Sadeçolak'a çiçek ve plaket verdi.​​​​​​​﻿

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konseri Çorum Valisi Ali Çalgan, eşi Halide Çalgan, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı ve İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar da izledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle Koro Şefi Arif Sadeçolak yönetiminde çalışmalarına başlayan koro, ilk konserini 2022'de verdikten sonra 2 kez daha sahne aldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2021'de Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde, çoğunluğu ev hanımlarından oluşan "Sahnenin Sultanları Korosu" kuruldu.

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