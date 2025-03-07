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        Çorum'da iki hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi yaralandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 20:42 Güncelleme: 07.03.2025 - 20:42
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        Çorum'da iki hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi yaralandı
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        Çorum'un Alaca ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Fuat T. idaresindeki 55 ARD 216 plakalı hafif ticari araç, Çorum-Yozgat kara yolu Zile kavşağında, Bayram A'nın kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ile Muhammet S. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Bayram A, buradaki ilk müdahalenin ardından Hitit üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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