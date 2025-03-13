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        Çorum'da el yazması Kur'an-ı Kerimler sergilenmeye başladı

        Çorum Hasan Paşa Yazma Eser Kütüphanesi'nde "El Yazması Kur'an-ı Kerim Sergisi" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 16:50 Güncelleme: 13.03.2025 - 16:50
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        Çorum'da el yazması Kur'an-ı Kerimler sergilenmeye başladı
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        Çorum Hasan Paşa Yazma Eser Kütüphanesi'nde "El Yazması Kur'an-ı Kerim Sergisi" açıldı.

        Tarihi binada hizmet veren kütüphane bünyesindeki el yazması Kur'an-ı Kerimler arasından seçilen 10 eser düzenlenen törenle sergilenmeye başladı.

        Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, Hasan Paşa Yazma Eser Kütüphanesi Müdürü Esma Takcı, kurdele kestikten sonra sergiyi gezdi.

        Kütüphane uzmanları, davetlilere sergide yer alan el yazması eserler hakkında bilgi verdi.

        Hasan Paşa Yazma Eser Kütüphanesi Müdürü Esma Takcı, AA muhabirine, kütüphanenin 2012'den bu yana hizmet verdiğini söyledi.

        Kütüphanede 4 bin 291 yazma eser ile 9 bin 833 matbu eserin bulunduğunu belirten Takcı,

        "Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı'na bağlı olarak Çorum'da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ramazan atmosferine uygun olması açısından Kur'an-ı Kerim sergisi açmak istedik. Bünyemizde 140 Kur'an-ı Kerim bulunuyor. Bunların içinden bir seçki yaptık. Sergide 10 eser sergileniyor. Sergide Safevi dönemine ait bir el yazma eserimiz var" diye konuştu.

        Sergi Ramazan Bayramı arifesine kadar gezilebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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