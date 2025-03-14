Çorum'da evine giren gaspçılarca öldürülen Hatice Kış'ın cenazesi defnedildi

Çorum'un Kargı ilçesinde evine giren gaspçılarca öldürülen Hatice Kış'ın (76) cenazesi, köy mezarlığına defnedildi.

13 Mart'ta eşi Eşref Kış'ın (72) teravih namazı için evde olmadığı sırada eve giren gaspçılar tarafından 8 yerinden bıçaklanarak öldürülen ve ateşe verilen Kış'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Akkise köyüne getirildi.

Akkise köyü camisinde cenaze namazı kılınan yaşlı kadının cenazesi, köy mezarlığına defnedildi.

Cenaze namazına Hatice Kış'ın eşi Eşref Kış, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli, AK Parti Kargı İlçe Başkanı Gülhan Demiral, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Şimşek de katıldı.

Akkise köyünde yaşayan Eşref Kış, 13 Mart'ta teravih namazı için gittiği camiden eve döndüğünde eşi Hatice Kış'ın yanmış cesediyle karşılaşmıştı. Ekiplerce yapılan incelemede 8 bıçak darbesiyle öldürüldüğü anlaşılan Hatice Kış'ın cesedinin yakıldığı, şüphelilerin, Kış'ın kolundaki 3 altın bilezik ile birkaç gün önce ilçe merkezindeki bir kuyumcudan satın aldığı bir miktar altını gasbederek evden uzaklaştığı tespit edilmişti.