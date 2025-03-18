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        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü

        Çorum'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören ve programlar düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 11:31 Güncelleme: 18.03.2025 - 11:31
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        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü
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        Çorum'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören ve programlar düzenlendi.

        Çorum Şehitliği'nde Şehitler Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı atışı yapıldı.

        Daha sonra, Vali Ali Çalgan, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya ve şehit yakınları şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

        İl Müftüsü Şahin Yıldırım, törende şehitlerin ruhu için dua etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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