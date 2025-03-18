İl Müftüsü Şahin Yıldırım, törende şehitlerin ruhu için dua etti.

Daha sonra, Vali Ali Çalgan, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya ve şehit yakınları şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Çorum'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören ve programlar düzenlendi.

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