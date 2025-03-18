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        Çorum'da kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırının kamera görüntüleri ortaya çıktı

        Çorum'da kahvehaneye düzenlenen 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 19:03 Güncelleme: 18.03.2025 - 19:03
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        Çorum'da kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırının kamera görüntüleri ortaya çıktı
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        Çorum'da kahvehaneye düzenlenen 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Çorum Adliyesi'nin yanındaki kahvehaneye 6 Mart'ta düzenlenen silahlı saldırıya ait güvenlik kamerası görüntüsünde, şüphelinin kahvehanede oturanlara ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

        6 Mart'ta Hüseyin Can S'nin Çorum Adliyesi'nin yanındaki kahvehaneye düzenlediği silahlı saldırıda Barış Can Özel, S.S, İ.Y, Ş.M ve O.Z. yaralanmıştı. Yaralılardan Barış Can Özel, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

        Olayın ardından kaçan ve kent merkezinde polis ekiplerince yakalanan Hüseyin Can S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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