Çorum'da kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırının kamera görüntüleri ortaya çıktı

Çorum'da kahvehaneye düzenlenen 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Çorum Adliyesi'nin yanındaki kahvehaneye 6 Mart'ta düzenlenen silahlı saldırıya ait güvenlik kamerası görüntüsünde, şüphelinin kahvehanede oturanlara ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

6 Mart'ta Hüseyin Can S'nin Çorum Adliyesi'nin yanındaki kahvehaneye düzenlediği silahlı saldırıda Barış Can Özel, S.S, İ.Y, Ş.M ve O.Z. yaralanmıştı. Yaralılardan Barış Can Özel, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından kaçan ve kent merkezinde polis ekiplerince yakalanan Hüseyin Can S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.