Çorum'da kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırının kamera görüntüleri ortaya çıktı

6 Mart'ta Hüseyin Can S'nin Çorum Adliyesi'nin yanındaki kahvehaneye düzenlediği silahlı saldırıda Barış Can Özel, S.S, İ.Y, Ş.M ve O.Z. yaralanmıştı. Yaralılardan Barış Can Özel, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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