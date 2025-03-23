Çorum'da bocce sporcusu 3 kardeş şampiyonalara birlikte hazırlanıyor

KEMAL CEYLAN - Çorum'da lisanslı bocce sporcusu 3 kardeş, şampiyonalara birlikte hazırlanıyor.

Eğitim gördüğü Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulunun bahçesinde futbol oynarken Bocce, Bowling ve Dart İl Temsilcisi Hakan Çıtak ile tanışan Hasan Dündar, bocce sporunu yapmaya karar verdi.

Antrenmanda yaptıkları çalışmaları ablası Derya Dündar ve kardeşi Gamze Dündar'a anlatan Hasan Dündar, kardeşlerinin de bocceye ilgi duymasını sağladı.

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonunun lisanslı sporcusu olan 3 kardeş, 10 yılı aşkın süredir şampiyonalara birlikte hazırlanıyor.

Aynı zamanda Hitit Üniversitesinde yüksek öğrenim gören 3 kardeş, bu yıl 19-28 Nisan'da yapılacak Türkiye Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor.

- 13 yılda 20 madalya

Hitit Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi ve milli sporcu Hasan Dündar, AA muhabirine, ablası ve kardeşiyle birlikte 13 yıldır bocce sporu ile ilgilendiğini belirtti.

İlk şampiyonluğunu 2015'te elde ettiğini aktaran Hasan, şunları söyledi:

"2015'te kendi kategorimde Türkiye şampiyonu olduktan sonra ilerleyen yıllarda da şampiyonluklar elde ettim. 2019'da milli takım seçmelerini kazanarak Balkan Şampiyonası'nda katıldım. Sırbistan'da düzenlenen organizasyonda Balkan şampiyonu olduk, 13 kupa ve 17 madalya kazandık. Avrupa Şampiyonası için büyükler kategorisinde seçmeleri kazandım ve A milli oldum. 13 yılda 13 ulusal, 7 de uluslararası olmak üzere 20 madalya kazandım. Türkiye'de 5 şampiyonluğum, ayrıca Balkan şampiyonluğum var. Kendi federasyonumda yıldızlar, gençler ve büyüklerde şampiyon olan ilk ve tek sporcuyum."

Hasan Dündar, lise yıllarında milli sporcu olmanın hayalini kurduğunu, bu hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu vurguladı.

Kardeşleriyle birlikte Türkiye Şampiyonası'na hazırlandığını anlatan Hasan, "Önce 19-28 Nisan'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'na, ardından temmuzda Avrupa Şampiyonası, sene sonuna doğru da dünya şampiyonası yapılacak. Bunlara hazırlanıyoruz. Antrenmanlarımıza başladık, tam gaz devam ediyoruz." diye konuştu.