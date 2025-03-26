Çorum'da elektrik kontağından çıkan yangın evde hasara neden oldu
Çorum'un Dodurga ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çorum'un Dodurga ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Esentepe Mahallesi 100. Yıl Caddesi'nde Mustafa Ak'a ait evde elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Dodurga Belediyesi İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
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