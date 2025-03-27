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        Kadınların kütüphanede sesli kitap dinlerken ördüğü kıyafetler depremzede çocuklara ulaştı

        Çorum'un Kargı ilçesinde ev hanımlarının kütüphanede buluşup sesli kitap dinlerken ördüğü kıyafetler, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki okullara gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 18:40 Güncelleme: 27.03.2025 - 18:46
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        Kadınların kütüphanede sesli kitap dinlerken ördüğü kıyafetler depremzede çocuklara ulaştı
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        Çorum'un Kargı ilçesinde ev hanımlarının kütüphanede buluşup sesli kitap dinlerken ördüğü kıyafetler, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki okullara gönderildi.

        Sınıf öğretmeni Serap Hozantaş ve Kargı Şehit Suat Yaşar İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Furkan Yiğit tarafından kadınların kitap okuma ve kütüphane kullanma alışkanlığı kazanması amacıyla yürütülen Bir Yumak Mutluluk Projesi kapsamında kadınlar kütüphanede 70 takım atkı ve bere ördü.

        Kadınların sesli kitap dinleyerek ördüğü atkı ve bereler, üzerinde "Sevgiyle hazırlandı. Bir Yumak Mutluluk Projesinin çocuklara armağandır." yazılı notla Afşin'deki Şehit Ömer Erüstün İlkokulu'na gönderildi.

        Rengarenk atkı ve bereleri takan öğrenciler, bir video mesaj ile kendileri için örgü örenlere teşekkür etti.

        Proje koordinatörü Serap Hozantaş, AA muhabirine, projenin ilk el ürünlerini deprem bölgesindeki okullara ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        İlçede kadınların örgülerini evlerinde yapmak yerine kütüphanede, sesli kitap dinlerken yapmaları ve bu sayede kütüphane bilinci kazanmalarını istediklerini belirten Hozantaş, "Projemiz ilgiyle karşılandı. Katılımcılarımızın emeğiyle ilk parti atkı ve bereleri Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bulunan Şehit Ömer Erüstün İlkokulu'na ulaştırdık. Emeği geçen tüm kadınlarımıza ve projemizden desteğini esirgemeyen Kargı Kaymakamımız Oğuzhan Akman'a teşekkür ediyorum." dedi.

        Kadınların proje kapsamında Kargı Şehit Suat Yaşar İlçe Halk Kütüphanesi'nde her çarşamba örgü yapmaya devam ettiğini dile getiren Hozantaş, gelecekte üretilecek örgü ürünleri de ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştıracaklarını kaydetti.

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