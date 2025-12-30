Habertürk
        Çorum Haberleri

        Çorum Valisi Çalgan, genel kolluk ve özel güvenlik görevlilerini kabul etti

        Çorum Valisi Ali Çalgan, özel güvenlik görevlileri ile genel kolluk arasındaki iletişimi güçlendiren KAAN (Genel Kolluk-Özel Güvenlik İş Birliği ve Entegrasyonu) uygulamasını başarıyla kullanan kolluk ve güvenlik personeline başarı ve teşekkür belgeleri verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 13:02 Güncelleme: 30.12.2025 - 13:02
        Çorum Valisi Çalgan, genel kolluk ve özel güvenlik görevlilerini kabul etti
        Çorum Valisi Ali Çalgan, özel güvenlik görevlileri ile genel kolluk arasındaki iletişimi güçlendiren KAAN (Genel Kolluk-Özel Güvenlik İş Birliği ve Entegrasyonu) uygulamasını başarıyla kullanan kolluk ve güvenlik personeline başarı ve teşekkür belgeleri verdi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalgan, İçişleri Bakanlığınca yürütülen KAAN uygulamasıyla kentte kamu güvenliğinin korunmasına katkı sağlayan genel kolluk ve özel güvenlik personelini kabul etti.

        Çalgan, KAAN uygulamasıyla özverili çalışmalarından ötürü genel kolluk ve özel güvenlik personeline teşekkür ederek, başarı ve teşekkür belgesi verdi.

        Kamu düzeninin korunmasında genel kolluk ile özel güvenlik personeli arasında KAAN uygulaması aracılığıyla örnek iş birliği sergilendiğini belirten Çalgan, "KAAN uygulaması sayesinde genel kolluk ve özel güvenlik arasında etkin iletişim ve güçlü koordinasyon sağlanmakta, asayiş olaylarına en kısa sürede müdahale edilmekte, birçok olay suç meydana gelmeden önlenmekte, olay yerindeki deliller sağlıklı şekilde muhafaza edilerek genel kolluğa teslim edilmektedir. KAAN uygulamasının aktif ve verimli kullanımı kamu güvenliğine büyük katkı sunmaktadır. Bu vesileyle, görevlerini özveriyle yerine getiren tüm personelimize teşekkür ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Kabule İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da katıldı.

