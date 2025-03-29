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        Dodurga'da bayram hazırlıkları tamamlandı

        Dodurga Belediyesince Ramazan Bayramı hazırlıklarının tamamlandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 15:58 Güncelleme: 29.03.2025 - 15:58
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        Dodurga'da bayram hazırlıkları tamamlandı
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        Dodurga Belediyesince Ramazan Bayramı hazırlıklarının tamamlandığı bildirildi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dodurga'da vatandaşların rahat, huzurlu ve güvenli bir ortamda bayram geçirmelerini sağlamak için belediye ekipleri çeşitli çalışmalar yaptı.

        Mezarlıklarda, cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yapan ekipler, ilçede daha güzel görünüm kazandırdı.

        Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya ilçe halkının rahat bir bayram geçirmelerini sağlamak için gerekli tedbirleri aldıklarını bildirdi.

        İlçedeki tüm parkları temizlediklerini belirten Çetinkaya, "Cadde ve sokakları temizleyerek genel bir temizlik çalışmalarını yürüttük. Arife günü tüm ilçe sokak ve caddeleri yıkadık. İnşallah mübarek Ramazan Bayramını en iyi şekilde geçirmek hepimize nasip olur. Ramazan Bayramının milletimize, devletimize birlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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