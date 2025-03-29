Çorum'da otomobilin çarptığı tedavi gördüğü hastanede öldü
Çorum'da otomobilin çarptığı yaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Çorum'da otomobilin çarptığı yaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Ulukavak Mahallesi Çatalhavuz 24. Sokak'ta 23 Mart'ta otomobilin çarptığı Osman Yıldırım (71) Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Yıldırım'ın cenazesi, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Uğur M. İdaresindeki 19 US 364 plakalı otomobil, 23 Mart'ta Ulukavak Mahallesi Çatalhavuz 24. Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Osman Yıldırım'a çarpmıştı. Ağır yaralanan Yıldırım, hastanede tedavi altına alınmıştı.
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