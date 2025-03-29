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        Çorum'da otomobilin çarptığı tedavi gördüğü hastanede öldü

        Çorum'da otomobilin çarptığı yaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 16:11 Güncelleme: 29.03.2025 - 16:11
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        Çorum'da otomobilin çarptığı tedavi gördüğü hastanede öldü
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        Çorum'da otomobilin çarptığı yaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Ulukavak Mahallesi Çatalhavuz 24. Sokak'ta 23 Mart'ta otomobilin çarptığı Osman Yıldırım (71) Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.

        Yıldırım'ın cenazesi, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

        Uğur M. İdaresindeki 19 US 364 plakalı otomobil, 23 Mart'ta Ulukavak Mahallesi Çatalhavuz 24. Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Osman Yıldırım'a çarpmıştı. Ağır yaralanan Yıldırım, hastanede tedavi altına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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