Çorum'da yangın çıkan leylek yuvası kullanılamaz hale geldi
Çorum'un Dodurga ilçesindeki bir elektrik direğinde çıkan yangında leylek yuvası kullanılamaz hale geldi.
Çorum'un Dodurga ilçesindeki bir elektrik direğinde çıkan yangında leylek yuvası kullanılamaz hale geldi.
Doğu Mahallesi Garipler Sokak'taki bir elektrik direğinin üstündeki leylek yuvasında elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.
İhbar üzerine sokağa itfaiye ekipleri sevk edildi.
Dodurga Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle leylek yuvası kullanılamaz hale geldi.
Mahalle sakinlerinden Selahaddin Sularoğlu, yuvada bir leyleğin yaşadığını, yangının başlamasıyla birlikte leyleğin yuvadan uçarak yangından kurtulduğunu söyledi.
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