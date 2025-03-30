Kargı Kaymakamı Akman, kamu personeliyle bayramlaştı
Kargı Kaymakamı Oğuzhan Akman, Ramazan Bayramı'nı görevleri başında geçiren kamu personellerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.
Kargı Kaymakamı Oğuzhan Akman, Ramazan Bayramı'nı görevleri başında geçiren kamu personellerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.
Akman ilk olarak İlçe Emniyet Amirliği’ni ziyaret ederek, İlçe Emniyet Amiri Çağatay Özyılmaz ve emniyet personelinin bayramını tebrik etti.
Ardından Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret eden Akman, görevleri başındaki sağlık ve jandarma personelleriyle bayramlaştı.
Akman, kamu çalışanlarına başarı dileklerini iletti.
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