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        Çorum'daki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Çorum'da bir restoranda çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 10:59 Güncelleme: 31.03.2025 - 11:01
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        Çorum'daki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Çorum'da bir restoranda çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Mustafa D. (35), Üçtutlar Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'ndeki restoranın sahibi eski patronu Hüsnü Rıza T. (56) ile görüşmeye gitti.

        Bu sırada çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

        Kavgada Mustafa D. ile yanındaki arkadaşı Nurettin Biçer (33) bıçakla yaralandı. İş yeri sahibinin olay yerindeki akrabaları Hüsamettin T. (55) ve Abdulsamet T. (27) ise darbedildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevredeki hastanelere sevk edildi.

        Yaralılardan Nurettin Biçer, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Mustafa D'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Polis, iş yeri sahibi Hüsnü Rıza T, oğlu İlhami T. (26), akrabaları Hüsamettin T. ve Abdulsamet T'yi gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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