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        Çorum'da bir kişiyi yakarak öldürdükleri iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

        Çorum'da, evde çıkan yangında bir kişinin yanarak ölmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 20:13 Güncelleme: 31.03.2025 - 20:21
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        Çorum'da bir kişiyi yakarak öldürdükleri iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı
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        Çorum'da, evde çıkan yangında bir kişinin yanarak ölmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

        Gülabibey Mahallesi Malazgirt Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın birinci katında dün çıkan yangında, Doğan Çördük (19) yanarak hayatını kaybetti.

        Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince geniş çaplı inceleme başlatıldı.

        Yangın sırasında evde bulundukları belirlenen Çördük'ün akrabaları A.Ç. (33) ve Ş.Ç. (33) ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Çelişkili ifadeler vermeleri ve diğer akrabalarının beyanları doğrultusunda gözaltına alınan A.Ç. ve Ş.Ç, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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