Çorum'da 2 kişinin silahla yaralandığı olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Alaca İlçesi Çorum Caddesi'ndeki bir benzin istasyonunda A.Y. (22) ile M.F.Ç'nin (25) Yusuf A. ve kardeşi Yakup A. tarafından tüfekle ateş ederek yaralandığı ve darbedildiği anlar, istasyonun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Tarafların aynı gün aralarında tartışma çıktığı, akşam konuşmak için benzinlikte buluştukları ve konuşma esnasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü belirlendi.

Öte yandan Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğünce yürütülen soruşturmada şüphelilerden Yusuf A'nın yakalandığı, Yakup A'nın yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Yaralıların ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde 30 Mart'ta Çorum Caddesi'ndeki benzin istasyonunda çıkan tartışmada A.Y. ve M.F.Ç. tüfekle ateş edilerek yaralanmıştı.

Saldırıda yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.