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        Çorum'da kornea rahatsızlıklarına karşı yeni ameliyat yöntemi uygulanıyor

        Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, kornea rahatsızlıklarının tedavisinde "Cross linking" ameliyatı yapılmaya başlandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 13:57 Güncelleme: 07.04.2025 - 14:10
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        Çorum'da kornea rahatsızlıklarına karşı yeni ameliyat yöntemi uygulanıyor
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        Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, kornea rahatsızlıklarının tedavisinde "Cross linking" ameliyatı yapılmaya başlandığı bildirildi.

        Başhekimlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kişilerde genç yaşta korneanın incelmesiyle birlikte bombeleşmesine neden olan "Keratokonus" hastalığı, korneanın şeklinin bozulması, kişinin bulanık ve çift görmesi, ışığa hassasiyet gibi belirtiler gösteriyor.

        Tedavi edilmediğinde görme kaybına neden olabilen hastalığa karşı geliştirilen "Cross Linking" ameliyatı, Çorum'da yapılmaya başlandı.

        Korneanın yapısal direncini artırarak hastalığın ilerlemesini durdurmayı ve kişinin görme kalitesini korumayı hedefleyen yöntem kentte bazı hastalarda uygulandı.

        Başhekim Doç. Dr. Erdal Komut, Göz Hastalıkları Kliniği'ni ziyaret ederek idari sorumlu Doç. Dr. Tayfun Şahin'den "Cross Linking" ameliyatı ve tedavi süreci hakkında bilgi aldı.

        Komut, "Keratokonus" tedavilerine başlanması nedeniyle klinik ekibini tebrik etti.

        "Cross Linking" tedavisinin hastalar için yeni bir umut olduğunu belirten Komut, "Keratokonus gibi ilerleyici bir göz hastalığında erken müdahale hayati öneme sahiptir. Cross Linking yöntemi sayesinde, hastalığın ilerlemesini durdurarak hem görme kaybını önlüyoruz hem de hastalarımızın yaşam kalitesini artırıyoruz. Geçtiğimiz süreçte kornea naklindeki başarısı ile gündeme gelen göz hastalıkları kliniğimizin her geçen gün daha ileriye gitmesi bizi gururlandırıyor. Bu süreçte kısa süre içerisinde 3. kornea naklinin de hastanemizde yapılması gurur vericidir." ifadelerini kullandı.

        Hastanenin her geçen gün işlem hacmi ve nitelikli işlem sayısı açısından istikrarlı büyüme grafiği çizdiğine dikkati çeken Başhekim Komut, şunları kaydetti:

        "Hastanemiz artık genel ve nadir pek çok hastalığı klinik bazlı ve multidisipliner olarak yönetebilecek yetkinlikte. Tıbbi cihaz altyapısı, fiziki ve teknik altyapı yanında nitelikli insan kaynağı açısından da hastanemizin gelişimi için İl Sağlık Müdürlüğümüz, Tıp Fakültemiz ve Bakanlığımız ile kesintisiz ve yüksek işbirliği içerisinde çalışmalarımız devam ediyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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