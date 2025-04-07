Çorum'da kornea rahatsızlıklarına karşı yeni ameliyat yöntemi uygulanıyor

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, kornea rahatsızlıklarının tedavisinde "Cross linking" ameliyatı yapılmaya başlandığı bildirildi.

Başhekimlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kişilerde genç yaşta korneanın incelmesiyle birlikte bombeleşmesine neden olan "Keratokonus" hastalığı, korneanın şeklinin bozulması, kişinin bulanık ve çift görmesi, ışığa hassasiyet gibi belirtiler gösteriyor.

Tedavi edilmediğinde görme kaybına neden olabilen hastalığa karşı geliştirilen "Cross Linking" ameliyatı, Çorum'da yapılmaya başlandı.

Korneanın yapısal direncini artırarak hastalığın ilerlemesini durdurmayı ve kişinin görme kalitesini korumayı hedefleyen yöntem kentte bazı hastalarda uygulandı.

Başhekim Doç. Dr. Erdal Komut, Göz Hastalıkları Kliniği'ni ziyaret ederek idari sorumlu Doç. Dr. Tayfun Şahin'den "Cross Linking" ameliyatı ve tedavi süreci hakkında bilgi aldı.

Komut, "Keratokonus" tedavilerine başlanması nedeniyle klinik ekibini tebrik etti.

"Cross Linking" tedavisinin hastalar için yeni bir umut olduğunu belirten Komut, "Keratokonus gibi ilerleyici bir göz hastalığında erken müdahale hayati öneme sahiptir. Cross Linking yöntemi sayesinde, hastalığın ilerlemesini durdurarak hem görme kaybını önlüyoruz hem de hastalarımızın yaşam kalitesini artırıyoruz. Geçtiğimiz süreçte kornea naklindeki başarısı ile gündeme gelen göz hastalıkları kliniğimizin her geçen gün daha ileriye gitmesi bizi gururlandırıyor. Bu süreçte kısa süre içerisinde 3. kornea naklinin de hastanemizde yapılması gurur vericidir." ifadelerini kullandı.