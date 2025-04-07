Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Çorum’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Erkan D. idaresindeki 06 BSL 884 plakalı otomobil, Ulukavak Mahallesi Söğütlüevler Caddesi'nde Meral T'nin kullandığı 06 ABU 495 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan Erkan D'nin kullandığı otomobil park halindeki 06 BPZ 717 plakalı otomobile de çarparak zarar verdi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerle araçlarda bulunan Beyza T, Şenay Ç. ve Necmiye O. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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