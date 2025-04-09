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        Samsun-Ankara kara yolunun Çorum kesiminde kar etkili oluyor

        Samsun-Ankara kara yolunun Çorum sınırlarındaki bölümünde kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 02:37 Güncelleme: 09.04.2025 - 02:51
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        Samsun-Ankara kara yolunun Çorum kesiminde kar etkili oluyor
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        Samsun-Ankara kara yolunun Çorum sınırlarındaki bölümünde kar yağışı etkili oluyor.

        Kentte sabah sağanak şeklinde başlayan yağış, akşam saatlerinde kara dönüştü.

        Kar yağışı Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan Samsun-Ankara kara yolunun Çorum kesiminde gece saatlerinde etkisini artırdı.

        Trafik yoğunluğunun azaldığı yolda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tedbir aldı.

        Karayolları Şube Müdürlüğü ekipleri ise yolda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı.

        Öte yandan kar yağışı nedeniyle kent merkezindeki parkların beyaz örtüyle kaplanması güzel görüntüler oluşturdu.

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