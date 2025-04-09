Bayat Kaymakamı Yüce, polisleri kabul etti
Bayat Kaymakamı Kerem Yüce, Bayat Emniyet Amirliği personelini makamında kabul etti.
Bayat Kaymakamı Kerem Yüce, Bayat Emniyet Amirliği personelini makamında kabul etti.
Bayat İlçe Emniyet Amiri Murat Onarok, Polis Haftası dolayısıyla yaptıkları ziyarette Yüce'ye çiçek takdim etti.
Ziyarette ilçede emniyet amirliğince yürütülen çalışmalar görüşüldü.
Yüce, polis teşkilatının Polis Haftası'nı kutlayarak, ziyaretten ötürü teşekkür etti.
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