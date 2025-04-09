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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 22:20 Güncelleme: 09.04.2025 - 22:20
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:ÇorumŞehir

        Hakemler: Yunus Dursun, Azad İlhan, Oğuzhan Kocaçoban

        Geosis Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Oğuz Kağan Güçtekin, Hasani (Dk. 87 Eren Erdoğan), Mukairu (Dk. 80 Anıl Koç), Onur Ulaş, Babacar (Dk. 70 Hüsamettin Yener), Aleksic, Enes Alıç, Fethi Özer, Vüsal İskandarlı (Dk. 87 İshak Karaoğul), Balbudia (Dk. 80 Lico)

        Sakaryaspor: Szumski, Kahraman Demirtaş, Bülent Uzun, Aabid (Dk. 46 Emre Demir), Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 46 Serkan Yavuz), Batuhan Çakır, Burak Altıparmak, Mamadou, Ömer Şişmanoğlu (Dk. 14 Emircan Altıntaş), Burak Çoban, Simon

        Goller: Dk. 12 Hasani, Dk. 23 Babacar, Dk. 90+1 Hüsamettin Yener (Geosis Boluspor), Dk. 53 Emre Demir (Sakaryaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 33 Simon, Dk. 81 Bülent Uzun (Sakaryaspor), Dk. 61 Enes Alıç (Geosis Boluspor)

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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