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Hakemler: Yunus Dursun, Azad İlhan, Oğuzhan Kocaçoban
Geosis Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Oğuz Kağan Güçtekin, Hasani (Dk. 87 Eren Erdoğan), Mukairu (Dk. 80 Anıl Koç), Onur Ulaş, Babacar (Dk. 70 Hüsamettin Yener), Aleksic, Enes Alıç, Fethi Özer, Vüsal İskandarlı (Dk. 87 İshak Karaoğul), Balbudia (Dk. 80 Lico)
Sakaryaspor: Szumski, Kahraman Demirtaş, Bülent Uzun, Aabid (Dk. 46 Emre Demir), Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 46 Serkan Yavuz), Batuhan Çakır, Burak Altıparmak, Mamadou, Ömer Şişmanoğlu (Dk. 14 Emircan Altıntaş), Burak Çoban, Simon
Goller: Dk. 12 Hasani, Dk. 23 Babacar, Dk. 90+1 Hüsamettin Yener (Geosis Boluspor), Dk. 53 Emre Demir (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Dk. 33 Simon, Dk. 81 Bülent Uzun (Sakaryaspor), Dk. 61 Enes Alıç (Geosis Boluspor)
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