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        20 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası, Çorum'da başladı

        Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen 20 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası, Çorum'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 17:47 Güncelleme: 11.04.2025 - 17:52
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        20 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası, Çorum'da başladı
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        Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen 20 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası, Çorum'da başladı.

        Yeni Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada 60 kulüpten 350 sporcu madalya mücadelesi veriyor.

        Çorum Belediye Başkan Yardımcısı ve Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı İsmail Yağbat, AA muhabirine, güreşte Çorum'da 4. kez ulusal bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

        Şampiyonaya 80 ilden sporcuların katıldığını belirten Yağbat, "Şampiyona için ülkemizin 80 ilinden 60 kulüp ve 1100'ün üzerinde sporcu ve idareciyi şehrimizde misafir ediyoruz." dedi.

        Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın "Sporcu dostu Çorum, spor şehri Çorum" vizyonu doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerini belirten Yağbat, "Çorum Belediyesi Gençlikspor Kulübünün önemli sportif başarıları var. Belediye başkanımız güreşe çok önem veriyor. Kütahya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Serbest Stil Güreş Şampiyonası'nda Çorum Belediyesi Gençlikspor , Türkiye şampiyonu oldu. Geçen yıl Güreş Süper Lig'inde Çorum Belediye Gençlikspor, Türkiye ikincisi oldu. Çorum'un geçmişte çıkardığı şampiyonları, pehlivanları gibi altyapıdan gelen ciddi sporcu kaynağımız var. Çorum'u diğer kulüplerimizle beraber eski günlerindeki sporcu yatağı konumuna getirmek için çalışıyoruz." diye konuştu.

        İsmail Yağbat, 66 yatak ve 4 minder kapasiteli güreş eğitim merkezi inşaatının hızla devam ettiğini, faaliyete girdiğinde burada şampiyonlar, olimpiyat sporcuları yetişeceğini dile getirdi.

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