Samsun-Ankara kara yolunun Çorum kesimlerinde de buzlanma ve sis nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Soğuk hava nedeniyle kent merkezinde cadde ve sokaklarda buzlanma ile sis etkili oldu.

Aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceye kadar düştü.

Çorum’da buzlanma ve sis etkili oldu.

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