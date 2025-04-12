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        Çorum'da buzlanma ve sis etkili oldu

        Çorum'da buzlanma ve sis etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 09:40 Güncelleme: 12.04.2025 - 09:40
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        Çorum'da buzlanma ve sis etkili oldu
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        Çorum’da buzlanma ve sis etkili oldu.

        Aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceye kadar düştü.

        Soğuk hava nedeniyle kent merkezinde cadde ve sokaklarda buzlanma ile sis etkili oldu.

        Samsun-Ankara kara yolunun Çorum kesimlerinde de buzlanma ve sis nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

        Polis ve kara yolları ekipleri, güzergahta önlem aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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