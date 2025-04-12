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        Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de yarın Manisa FK'yi konuk edecek

        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında yarın sahasında Manisa FK ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 10:23 Güncelleme: 12.04.2025 - 10:23
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        Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de yarın Manisa FK'yi konuk edecek
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        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında yarın sahasında Manisa FK ile karşılaşacak.

        Çorum Şehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.

        Kırmızı-siyahlı ekipte kart cezalısı Atakan Akkaynak ve Erkan Kaş, Manisa FK maçında forma giyemeyecek.

        Çorum FK ligde 48 puanla 11'nci, Manisa FK ise 38 puanla 17'nci sırada bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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