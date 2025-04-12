Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de yarın Manisa FK'yi konuk edecek
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında yarın sahasında Manisa FK ile karşılaşacak.
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında yarın sahasında Manisa FK ile karşılaşacak.
Çorum Şehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.
Kırmızı-siyahlı ekipte kart cezalısı Atakan Akkaynak ve Erkan Kaş, Manisa FK maçında forma giyemeyecek.
Çorum FK ligde 48 puanla 11'nci, Manisa FK ise 38 puanla 17'nci sırada bulunuyor.
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