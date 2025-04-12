Kargı'da kar yağışı etkili oldu
Çorum'un Kargı ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Çorum'un Kargı ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte ilçe merkezindeki binaların çatıları, karla kaplandı.
Kırsal bölgelerde ise kar kalınlığının 10 santimetreye kadar yükseldiği öğrenildi.
Öte yandan kar yağışıyla hava sıcaklıkları sıfır derecenin altına düştü.
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