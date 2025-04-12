Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Kargı'da kar yağışı etkili oldu

        Çorum'un Kargı ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 11:11 Güncelleme: 12.04.2025 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kargı'da kar yağışı etkili oldu
        ABONE OL

        Çorum'un Kargı ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

        Sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte ilçe merkezindeki binaların çatıları, karla kaplandı.

        Kırsal bölgelerde ise kar kalınlığının 10 santimetreye kadar yükseldiği öğrenildi.

        Öte yandan kar yağışıyla hava sıcaklıkları sıfır derecenin altına düştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Dua ederken ses duyduk..." Merhumu 2 kere gömdüler!
        "Dua ederken ses duyduk..." Merhumu 2 kere gömdüler!
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
        Siyasette eşitlik halen uzak
        Siyasette eşitlik halen uzak
        "Tacize uğradım ve şiddet gördüm"
        "Tacize uğradım ve şiddet gördüm"
        CANLI | Beşiktaş'ta Divan Kurulu başladı
        CANLI | Beşiktaş'ta Divan Kurulu başladı
        Devrilen TIR alev aldı! Sürücü içeride kaldı!
        Devrilen TIR alev aldı! Sürücü içeride kaldı!
        İptal edilen gol doğru mu, penaltı var mı?
        İptal edilen gol doğru mu, penaltı var mı?
        Türkiye'de 30, Ankara'da 2 taneydi! 430 bin TL değerinde köpeği çaldı!
        Türkiye'de 30, Ankara'da 2 taneydi! 430 bin TL değerinde köpeği çaldı!
        İşte Solskjaer'in Başakşehir 11'i!
        İşte Solskjaer'in Başakşehir 11'i!
        Türkiye karşıtı slogana ceza
        Türkiye karşıtı slogana ceza
        Emekli işçinin aylığı düşer mi?
        Emekli işçinin aylığı düşer mi?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bir divanın sahne arkası
        Bir divanın sahne arkası
        Kız arkadaşını ağır yaraladı, annesini öldürdü
        Kız arkadaşını ağır yaraladı, annesini öldürdü
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        Neden bazı ülkelerde soyadı kullanılmaz?
        Neden bazı ülkelerde soyadı kullanılmaz?
        Meteoroloji'den saatli uyarı! Yurt genelinde kar ve sağanak!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! Yurt genelinde kar ve sağanak!
        Baget ekmeğin alametifarikası nedir?
        Baget ekmeğin alametifarikası nedir?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ankara'da akran zorbalığı! Valilikten açıklama
        Ankara'da akran zorbalığı! Valilikten açıklama

        Benzer Haberler

        Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de yarın Manisa FK'yi konuk edecek
        Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de yarın Manisa FK'yi konuk edecek
        Çorum'da bir kişi başından silahla vurulmuş halde yaralı bulundu
        Çorum'da bir kişi başından silahla vurulmuş halde yaralı bulundu
        Çorum'da buzlanma ve sis etkili oldu
        Çorum'da buzlanma ve sis etkili oldu
        Çorum'da tırla çarpışan kamyondaki 3 kişi yaralandı
        Çorum'da tırla çarpışan kamyondaki 3 kişi yaralandı
        Çorum'da 3 aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Çorum'da 3 aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Çorum'da Obruk Barajı Gölü'nün çevresi karla kaplandı
        Çorum'da Obruk Barajı Gölü'nün çevresi karla kaplandı