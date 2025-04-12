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        Çorum'da çiftçiler meyvelerini zirai dona karşı korumak için ateş yakıyor

        Çorum'un Dodurga ilçesinde çiftçiler, meyve ağaçlarını zirai dona karşı korumak için ateş yakarak önlem almaya çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 21:07 Güncelleme: 12.04.2025 - 21:13
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        Çorum'da çiftçiler meyvelerini zirai dona karşı korumak için ateş yakıyor
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        Çorum'un Dodurga ilçesinde çiftçiler, meyve ağaçlarını zirai dona karşı korumak için ateş yakarak önlem almaya çalışıyor.

        Kentte iki gün aralıklarla devam eden kar yağışının ardından hava sıcaklıkları sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü de Çorum için zirai don uyarısı yaparak, çiftçileri tedbirli olmaları konusunda uyardı.

        Uyarının ardından ürünlerini korumak için harekete geçen çiftçiler, bahçelerine yaktıkları ateşin dumanı ile zirai don tehlikesini atlatmayı hedefliyor.

        İlçede meyve üretimi yapan Selahattin Sularoğlu, 180 elma, ayva, armut, incir, şeftali ve erik ağacının bulunduğu 3 bin 500 dekarlık bahçesinde ateş yaktı.

        Sularoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bahçelerde dumanın yayılması için saman balyası ve odun yaktıklarını söyledi.

        Zirai donun ağaçlara ve ürünlere zarar verdiğini belirten Sularoğlu, "En azından kendi yiyeceğimiz kadar meyveyi kurtarmaya çalışıyoruz. İnşallah hayırlısı olur." dedi.

        Sularoğlu, bölgede 2 gece ateş yaktıklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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