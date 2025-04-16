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        Çorum'da bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

        Çorum'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 10:56 Güncelleme: 16.04.2025 - 10:56
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        Çorum'da bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
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        Çorum'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Akken Mahallesi Celilkırı köyü yolunda Hasan B, Baran B. ve Merdan M. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, Merdan M. bıçakla Hasan B. ve Baran B'yi yaraladı.

        Kendi araçlarıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden yaralılar burada tedavi altına alındı.

        Şüphelinin ise Kırıkkale Delice Devlet Hastanesine başvurduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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