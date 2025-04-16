Çorum'da bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
Çorum'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Çorum'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Akken Mahallesi Celilkırı köyü yolunda Hasan B, Baran B. ve Merdan M. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, Merdan M. bıçakla Hasan B. ve Baran B'yi yaraladı.
Kendi araçlarıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden yaralılar burada tedavi altına alındı.
Şüphelinin ise Kırıkkale Delice Devlet Hastanesine başvurduğu öğrenildi.
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