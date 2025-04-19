Çorum'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü kazayı yaralanmadan atlattı
Çorum'un Laçin ilçesinde devrilen taş yüklü hafriyat kamyonunun sürücüsü kazayı yaralanmadan atlattı.
Çorum'un Laçin ilçesinde devrilen taş yüklü hafriyat kamyonunun sürücüsü kazayı yaralanmadan atlattı.
Y.İ. idaresindeki 01 B 6325 plakalı, taş yüklü hafriyat kamyonu, Çorum-Osmancık kara yolu Kırkdilim mevkisinde yükünü boşalttığı sırada devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü kazayı yaralanmadan atlattı.
Hafriyat kamyonu ise diğer iş makinelerinin yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
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