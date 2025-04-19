Çorum'da yangın çıkan leylek yuvası kullanılamaz hale geldi
Çorum'un Dodurga ilçesindeki bir elektrik direğinde çıkan yangında leylek yuvası kullanılamaz hale geldi.
Çorum'un Dodurga ilçesindeki bir elektrik direğinde çıkan yangında leylek yuvası kullanılamaz hale geldi.
Doğu Mahallesi Harman Sokak'taki bir elektrik direğinin üstündeki leylek yuvasında, elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.
İhbar üzerine gelen Dodurga Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle leylek yuvası kullanılamaz hale geldi.
Yuvada yaşayan 2 leyleğin yangının başlamasıyla yuvadan uçtuğu görüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.