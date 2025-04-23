Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Şehit Aybüke öğretmenin adı Çorum'da müzik temalı parkta yaşatılacak

        Çorum Belediyesince inşa edilen müzik temalı parka, Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın ismi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 17:39 Güncelleme: 23.04.2025 - 17:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehit Aybüke öğretmenin adı Çorum'da müzik temalı parkta yaşatılacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum Belediyesince inşa edilen müzik temalı parka, Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın ismi verildi.

        Çepni Mahallesi Fen Lisesi 14. Cadde'de inşa edilen Şehit Şenay Aybüke Yalçın Müzik Parkı'nda, çocukların oyun oynarken kullanabileceği müzik aletleri bulunuyor.

        Üstten bakıldığında gitar şeklinde görülen parkta çeşitli enstrümanlar, üç boyutlu tasarımlarıyla çocuklara tanıtılıyor.

        3 bin 645 metrekare alana kurulan kentin ilk müzik temalı parkı törenle hizmete açıldı.

        Çorum Valisi Ali Çalgan, törende yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bir parkın açılması ve parka şehit öğretmenin adının verilmesinin kıymetli olduğunu söyledi.

        Şehitlerin adını yaşatmanın önemini vurgulayan Çalgan, "Caddelere, parklara, kalıcı eserlere şehitlerimizin isimlerini vermek bir vefa borcudur. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

        Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da kentte yeterince klasik park bulunduğunu, bu nedenle tematik parklar yapmaya yöneldiklerini bildirdi.

        Kentteki ilk tematik parkı müzik temalı olarak hayata geçirdiklerini dile getiren Aşgın, "Çocuklarımızı müzik, sanat, spor etkinliklerinde görmek istiyoruz. Bu nedenle müzik temalı güzel bir park yaptık. Aydınlatma direklerine kadar müzik aletlerini hatırlatan bir park burası." diye konuştu.

        Temanın yanı sıra çocukların geçmişi, tarihi, şehitleri bilmesi için parka şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın adını verdiklerine dikkati çeken Aşgın, "Çocuklarımız, Şehit Şenay öğretmenimizin aziz hatırası altında buluşsun istedik. Meclis'teki bütün gruplarımızla, oy birliğiyle bu kararı alıp parkı yaptık." ifadelerini kullandı.

        Törende konuşmaların ardından, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın anısına Batman'dan yola çıkarak bisikletle 9 günde Çorum'a ulaşan Orhan Kotluk, açılış anısına Vali Çalgan'a Türk bayrağı hediye etti.

        İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın dua etmesinin ardından park hizmete açıldı.

        Vali Çalgan, Belediye Başkanı Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve vatandaşlar, kurdele kesilmesinin ardından parkı gezdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem
        İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem
        İstanbul'da okullar 2 gün tatil
        İstanbul'da okullar 2 gün tatil
        Bu deprem o deprem miydi? Prof. Dr. Görür: Daha büyüğü gelecek! Prof. Dr. Üşümezsoy: Stres boşaldı!
        Bu deprem o deprem miydi? Prof. Dr. Görür: Daha büyüğü gelecek! Prof. Dr. Üşümezsoy: Stres boşaldı!
        Uzmanlar depremi yorumladı!
        Uzmanlar depremi yorumladı!
        6.2'nin ardından Marmara'da mini tsunami! O anlar kamerada!
        6.2'nin ardından Marmara'da mini tsunami! O anlar kamerada!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama
        "Gerçek gündemimiz"
        "Gerçek gündemimiz"
        İstanbul'da 6.2'lik depremin ardından trafik yoğunluğu!
        İstanbul'da 6.2'lik depremin ardından trafik yoğunluğu!
        Silivri Devlet Hastanesi'ndeki hastalar tahliye edildi
        Silivri Devlet Hastanesi'ndeki hastalar tahliye edildi
        AFAD'dan depreme ilişkin önemli uyarı!
        AFAD'dan depreme ilişkin önemli uyarı!
        Marmara depremi kameralara böyle yansıdı
        Marmara depremi kameralara böyle yansıdı
        Bakan Yerlikaya: Yıkım ihbarı alınmadı
        Bakan Yerlikaya: Yıkım ihbarı alınmadı
        Vatandaşlar binalara giremedi
        Vatandaşlar binalara giremedi
        Deprem sonrası telefonlar kilitlendi
        Deprem sonrası telefonlar kilitlendi
        Fethiye'de paraşüt faciası! 2 kişi kayalıklara çakıldı
        Fethiye'de paraşüt faciası! 2 kişi kayalıklara çakıldı
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
        Fenerbahçe'de Mourinho kararı!
        Fenerbahçe'de Mourinho kararı!
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: Adil rekabet koşulları sağlanmalı
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: Adil rekabet koşulları sağlanmalı
        Kalbin yakıtı 12 süper gıda
        Kalbin yakıtı 12 süper gıda

        Benzer Haberler

        Osmancık'ta çeltik üreticilerine yüzde 50 hibe destekli yerli tohum dağıtıl...
        Osmancık'ta çeltik üreticilerine yüzde 50 hibe destekli yerli tohum dağıtıl...
        Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın anısına Batman'dan Çorum'a pedal çevirdi
        Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın anısına Batman'dan Çorum'a pedal çevirdi
        Ahlatcı Çorum FK, Tuncay Şanlı ile ilk mağlubiyetini yaşadı
        Ahlatcı Çorum FK, Tuncay Şanlı ile ilk mağlubiyetini yaşadı
        Çorum FK'den Amed Sportif Faaliyetler maçında yaşananlarla ilgili açıklama
        Çorum FK'den Amed Sportif Faaliyetler maçında yaşananlarla ilgili açıklama
        Çorum'da polisten kaçan ehliyetsiz sürücü ve babasına 50 bin lira ceza
        Çorum'da polisten kaçan ehliyetsiz sürücü ve babasına 50 bin lira ceza
        Devrilen motosikletin sürücüsü Emirhan öldü, arkadaşı yaralandı
        Devrilen motosikletin sürücüsü Emirhan öldü, arkadaşı yaralandı