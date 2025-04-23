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        Bedensel engelli Selenay, tekerlekli sandalyesiyle bayram gösterisine katıldı

        Çorum'da yaşayan üçüncü sınıf öğrencisi bedensel engelli Selenay Kaya, tekerlekli sandalyesiyle katıldığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programında, arkadaşlarıyla halk oyunları gösterisi sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 19:08 Güncelleme: 23.04.2025 - 19:19
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        Bedensel engelli Selenay, tekerlekli sandalyesiyle bayram gösterisine katıldı
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        Çorum'da yaşayan üçüncü sınıf öğrencisi bedensel engelli Selenay Kaya, tekerlekli sandalyesiyle katıldığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programında, arkadaşlarıyla halk oyunları gösterisi sundu.

        Bahçelievler İlkokulu Müdürlüğü, bayram kutlama töreninde gösteri yapacak öğrencileri belirlerken, üçüncü sınıf öğrencisi bedensel engelli Selenay Kaya'yı da ekibe dahil etti.

        Arkadaşlarıyla okul bahçesindeki provalara katılan Kaya, provalarda başarılı olunca gösteriye katılmaya karar verdi.

        Yaklaşık 1 ay boyunca prova yapan Kaya, bugün arkadaşlarıyla birlikte Çorum Spor Salonu'nda düzenlenen törende gösterisini sergiledi.

        Kaya, tekerlekli sandalyesiyle halk oyunları oynadı. Gösteride Kaya'ya arkadaşı Eymen Ali Kabadayı eşlik etti.

        Selenay Kaya, AA muhabirine, gösteriye katıldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

        Güzel bir gösteri sunduklarını belirten Kaya, "Burada dans gösterisi yaptık. Gösteriye ben de katılmak istedim. Öğretmenime söyledim. Okulda hazırlık yaptık. Çok yoruldum ama mutluyum." dedi.

        Kaya, bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

        Okul Müdürü Ender Özcan Özçakır da Selenay'ın sosyalleşmesi için etkinliğe katılmasını istediklerini söyledi.

        Güzel bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirten Özçakır, "Selenay kızımız ve diğer öğrencilerimiz birlikte çok güzel bir halk oyunları gösterisi sundu. Öğrencilerimizi ve onları hazırlayan öğretmenlerimizi tebrik ediyorum." diye konuştu.

        Gösteride Selenay'a tekerlekli sandalyesini hareket ettirmede yardımcı olan Eymen Ali Kabadayı ise bu görev için gönüllü olduğunu belirterek, "Öğretmenimiz sonradan bana 'Zorlanıyorsan değiştirebiliriz' demişti. Ben de değiştirilmek istememiştim. Bu şekilde hazırlandık. Zorlandım ama iyi taşıdım. Selenay ile iyi arkadaşız. Gösteri de çok güzel oldu." ifadesini kullandı.

        Kabadayı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Atatürk'ün çocuklara armağan ettiğini belirterek, bütün çocukların bayramını kutladı.

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