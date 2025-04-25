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        Kargı'da hacı adaylarına seminer verildi

        Çorum'un Kargı ilçesinde hacı adaylarına yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 12:22 Güncelleme: 25.04.2025 - 12:22
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        Kargı'da hacı adaylarına seminer verildi
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        Çorum'un Kargı ilçesinde hacı adaylarına yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.

        Diyanet Vakfı Kargı Gençlik Merkezinde düzenlenen seminere, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın düzenlediği 2025 yılı Hac Organizasyonu kapsamında Kargı ilçesinden bu yıl hacca gidecek 25 hacı adayı katıldı.

        Kargı İlçe Müftüsü Süleyman Erbek, hacı adaylarına "Hac yolculuğundan önce maddi ve manevi hazırlık", "Hac ve umrede bir arada yaşama bilinci", "Hac yolculuğunda önemli hususlar", "Haccın hikmeti ve sembollerin anlamı", "Uygulamalı hac ibadeti", "Hac ve umre menasiki", "Mekke ziyaret yerleri", "Medine ziyaret yerleri" ve "Hacda çevre bilinci" konularında hacı adaylarına bilgi verildi.

        Seminerde ayrıca Çukuraluç Köyü Kız Kur’an Kursu görevlisi Derya Küçükesikici, "Hacda Kadınlar" konusunda, Kargı Toplum Sağlığı Merkezi Hekimi Dr. Gizem Ateşci ise "Temel sağlık bilgileri" konularında katılımcılara eğitim verdi.

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