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        Çorum'da öğrenciler, hikaye kahramanlarının kostümlerini giyip kitap okudu

        Çorum'un Kargı ilçesinde ilkokul öğrencileri, sevdikleri hikaye kahramanlarının kostümlerini giyerek kitap okuma farkındalığı oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 13:18 Güncelleme: 25.04.2025 - 13:18
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        Çorum'da öğrenciler, hikaye kahramanlarının kostümlerini giyip kitap okudu
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        Çorum'un Kargı ilçesinde ilkokul öğrencileri, sevdikleri hikaye kahramanlarının kostümlerini giyerek kitap okuma farkındalığı oluşturdu.

        Kargı Halk Kütüphanesi ve Atatürk İlkokulu iş birliğiyle ilçede öğrencileri kitap okumaya teşvik etmek amacıyla etkinlik düzenlendi.

        Etkinlikte Atatürk İlkokulu öğrencileri, kitaplardan öğrendikleri, sevdikleri hikaye kahramanlarının kostümlerini giyerek Çarşı Caddesi'nden İlçe Halk Kütüphanesi'ne yürüdü.

        Öğrenciler, kostümleriyle kütüphanede kitap okudu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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