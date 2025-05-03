Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Hitit Üniversitesi 2. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi başladı

        Hitit Üniversitesi 2. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi, 8 üniversiteden 313 tıp fakültesi öğrencisinin katılımıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 13:37 Güncelleme: 03.05.2025 - 15:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hitit Üniversitesi 2. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hitit Üniversitesi 2. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi, 8 üniversiteden 313 tıp fakültesi öğrencisinin katılımıyla başladı.

        Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrenin açılış töreninde yaptığı konuşmada, "En özel devlet üniversitesi" sloganıyla öğrencilere eğitim verdiklerini söyledi.

        Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesinin tecrübeli ve dinamik akademisyen kadrosuna sahip olduğunu belirten Öztürk, ulusal tıp kongreleriyle öğrencilerin akademisyenlerin tecrübelerinden istifade etme imkanı bulduklarını dile getirdi.

        "Doktor" ve "hekim" kavramlarının ayrı anlamlar içerdiğine işaret eden Öztürk, "Doktor olabiliriz ama hekim olabilir miyiz? Buna çalışacağız. Doktor olmak bir diploma ve belli bir uzmanlıkla mümkün ama hekim olabilmek insan olabilmek, çevreyle barışık olabilmek ve insanlığa katkı verebilmekle ilgili. 2. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi'nin hekim adaylarının hayatlarında dönüm noktası olmasını temenni ediyorum." dedi.

        - "Tıp, sosyal bir bilimdir"

        Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Yağan da kongrenin arkasında büyük bir emeğin bulunduğunu söyledi.

        Kongrede bilimsel sunum ve atölye çalışmalarının yer aldığını dile getiren Yağan, "Atölyelerde sadece becerilerimizi değil takım çalışmasını, klinik aklımızı geliştirmemizi sağlayacak çalışmalar var. Bizim sosyal yönümüze yönelik oturumların olması da dikkat çekici. Tıp, sosyal bir bilimdir. Hasta-hekim ilişkisi veya etik konuların haricinde, hastalıkların nedenlerinin yanında çoğu zaman sonuçları da toplumsaldır. Afetlerde, salgınlarda üstlendiğimiz rol toplumsaldır. Kongrede bunlara dikkat çekiliyor olması önemli. Tıp, bilgi kadar bilgelik, teknik kadar etik ve uzmanlık kadar insanlık da isteyen bir bilimdir. Bu temellerin burada sağlam şekilde atılıyor olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

        Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat da Çorum'u "öğrenci dostu şehir" vizyonuyla yönetmeye çalıştıklarını, öğrencilere proje bazlı ya da günlük yaşama dair konularda destek olmaya özen gösterdiklerini kaydetti.

        Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erdal Komut da kongrenin genç doktor adaylarının heyecanını, hevesini, dinamizmini ve birikimini artırması açısından önemli olduğunu vurguladı.

        Kongrenin ikinci kez düzenlenmesinin devamlılık açısından önemli olduğunun altını çizen Komut, kongrelerin gelecek yıllarda da devam etmesi temennisinde bulundu.

        Kongre Başkanı Prof. Dr. Musa Ekici de tıp öğrencisi olmanın zorluğuna dikkati çekerek, "Bu tür kongrelerle bir araya gelip birlikte öğrenmek, üretmek, tartışmak ve paylaşmak, bu zorlukları kolaylaştıracaktır. Kongrede amacımız budur. Burada sadece bilimsel sunumlar, atölyeler değil dostlukla, ilhamla ve geleceğe dair umutların olduğu bir program yapılıyor." şeklinde konuştu.

        Öğrencilerin kongredeki atölye çalışmalarında ilk kez deneyimleyecekleri çalışmalar yapacaklarını belirten Ekici, "Biz hocalar, öğrencilik dönemlerimizde böyle bir kongre ortamı hayal ederdik. Şimdi sizlerin bizim bu hayalimizi yaşadığınızı görmek, akademisyenler olarak bizi hem mutlu ediyor, hem de geleceğe dair umutlandırıyor." ifadelerini kullandı.

        Kongrede açılış konuşmalarının ardından oturumlara geçildi.

        Açılış oturumunda Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Cihan Toğrul, "Zamanı Bükmek: Genç Yaşta Akademik Zirveye Ulaşmak" konulu sunumunda tıp öğrencilerine akademik kariyer yolculuğu konusundaki tecrübelerini anlattı.

        Hitit Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi, Ankara Medipol Üniversitesi, İstanbul Biruni Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Ankara Gazi Üniversitesi tıp fakültelerinden 313 öğrencinin katıldığı kongre, 5 Mayıs'ta sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul Sarıyer'de çöken yol ile ilgili önemli iddia!
        İstanbul Sarıyer'de çöken yol ile ilgili önemli iddia!
        3 kişinin silahından çıkan kurşunla öldü! Savcıdan Poyraz için dikkat çeken ceza talebi!
        3 kişinin silahından çıkan kurşunla öldü! Savcıdan Poyraz için dikkat çeken ceza talebi!
        "Osimhen'e 'Bize gel' diyebilirdim!"
        "Osimhen'e 'Bize gel' diyebilirdim!"
        "Beni dövüyor" diye mesaj attı! Genç kız cinayetten tutuklandı!
        "Beni dövüyor" diye mesaj attı! Genç kız cinayetten tutuklandı!
        Galatasaray Sivasspor'u ağırlıyor!
        Galatasaray Sivasspor'u ağırlıyor!
        4 telefon modeli ve 1 hoparlör toplatılıyor
        4 telefon modeli ve 1 hoparlör toplatılıyor
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Mutluydu, umutluydu... 3 gün önce başladığı iş yeri ölümü oldu!
        Mutluydu, umutluydu... 3 gün önce başladığı iş yeri ölümü oldu!
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        Madalyonlarda Fatih Sultan Mehmet!
        Madalyonlarda Fatih Sultan Mehmet!
        Eski vali ile emekli albay kaçak kazıda yakalandı!
        Eski vali ile emekli albay kaçak kazıda yakalandı!
        "Papa" Trump
        "Papa" Trump
        Hakkari'de derede can pazarı
        Hakkari'de derede can pazarı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı alınır mı?
        Emekli olmadan kıdem tazminatı alınır mı?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Deliksiz uyku için ne yemeli ne içmeli?
        Deliksiz uyku için ne yemeli ne içmeli?
        2. Lig'de şampiyonluk haftası!
        2. Lig'de şampiyonluk haftası!
        Yaren leylek baba oldu!
        Yaren leylek baba oldu!
        Prof. Dr. Kasapçopur: 10 yıl sonra çocuk kanser uzmanı bulmakta zorlanacağız
        Prof. Dr. Kasapçopur: 10 yıl sonra çocuk kanser uzmanı bulmakta zorlanacağız
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Çorum'da depreme dayanıksız olduğu belirlenen semt polikliniğinde hizmet so...
        Çorum'da depreme dayanıksız olduğu belirlenen semt polikliniğinde hizmet so...
        Çorum'da kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlar azaldı
        Çorum'da kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlar azaldı
        Kargı'da "Öğrencilerin Gözünden Kargı" sergisi açıldı
        Kargı'da "Öğrencilerin Gözünden Kargı" sergisi açıldı
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Çorum'da konuştu:
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Çorum'da konuştu:
        Çorum'daki trafik kazasında yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti
        Çorum'daki trafik kazasında yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti
        Çorum'da madımak toplarken rahatsızlanan kişi hastanede öldü
        Çorum'da madımak toplarken rahatsızlanan kişi hastanede öldü