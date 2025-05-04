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        Çorum'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 21:54 Güncelleme: 04.05.2025 - 22:01
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        Çorum'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
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        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Mürsel Duran (75) idaresindeki 19 TP 032 plakalı traktör, Oğuzlar-İskilip kara yolu Ceviz köyü yol ayrımı yakınlarında şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

        Oğuzlar ve İskilip belediyelerinin itfaiye ekiplerince traktörün altından çıkarılan Duran'ın cenazesi, İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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