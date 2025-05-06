Bayat'ta Trafik ve İlkyardım Haftası kutlandı

Öğrencilerin şarkı ve marşlar söylediği etkinlikte ayrıca, jandarma ve polis ekipleri, trafikte uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verdi.

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