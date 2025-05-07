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        Çorum'da bir köyde şap karantinası başlatıldı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde şap hastalığı nedeniyle bir köyde karantina başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 11:28 Güncelleme: 07.05.2025 - 11:28
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        Çorum'da bir köyde şap karantinası başlatıldı
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        Çorum'un Sungurlu ilçesinde şap hastalığı nedeniyle bir köyde karantina başlatıldı.

        Sungurlu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hicabi Berişbek, yaptığı yazılı açıklamada, Kemallı köyünde şap hastalığı görüldüğünü bildirdi.

        Bu nedenle bölgede karantina kararı alındığını belirten Berişbek, "İlçemiz Kemallı köyünde çıkan şap hastalığı nedeniyle Kemallı köyü ve 10 kilometre yarıçapında bulunan bölge karantina altına alınmış, koruma ve gözetim bölgesi olarak ilan edilmiştir. Bu bölgeye ve ilçe merkezinde bulunan hayvan pazarına hayvan giriş ve çıkışı yasak olup, yasağa uymayanlar hakkında gerekli idari işlemler yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

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