Kargı MYO'da "İş Sağlığı ve Güvenliği Paneli" düzenlendi

Hitit Üniversitesi Kargı Meslek Yüksekokulunca (MYO), İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında panel düzenlendi.

MYO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, MYO Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, maden işlerinde iş sağlığı ve güvenliği, yangın ve yangın güvenliği, kimyasal maddeler ve atık yönetimi konuları ele alındı.

Panelde akademisyenler Prof. Dr. Abdurrahman Asan, Prof. Dr. Vedat Deniz, Prof. Dr. Dursun Ali Köse ve Dr. Öğretim Üyesi Şenol Yavuz, katılımcılarla bilgi ve tecrübelerini paylaştı.