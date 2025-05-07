Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı

Osmancık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir metruk evde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirtilen Ü.K. ve E.A'yı takibe aldı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

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