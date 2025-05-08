Çorum'da araçların park etmemesi için yol kenarına konulan eşyalar toplandı

Çorum'da esnafın araçların park etmesini önlemek amacıyla yol kenarına koyduğu eşyalar zabıta ekiplerince toplandı.

Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Zabıta Müdürlüğü, özellikle ücretli otoparkların çevresine izinsiz olarak yerleştirilen duba, lastik ve beton blokların kaldırılmasına yönelik çalışma başlattı.

Kunduzhan 1. Sokak, Osmancık Caddesi, Kellegöz Camisi ve Emir Ahmet Camisi civarları, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi çevresinde yoğunlaşan çalışmada, kamuya açık alanlarda araç parkını engelleyen unsurları toplandı.

Ekipler ayrıca, çevre esnafı bu tür uygulamaların yasak olduğu konusunda uyardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zabıta Müdürü İrfan Göyhan, araçların park etmesini engellemek üzere konulan eşyaların kaldırılması konusunda kararlı olduklarını belirtti.

Ücretli otopark çevrelerine, apartman önlerine izinsiz olarak yerleştirilen duba, lastik ve beton blokların kaldırılması için tebliğde bulunduklarını aktaran Göyhan, "Bu eşyaların kaldırılması için önce tebliğ yapıyoruz, ardından imha edilmek üzere topluyoruz. Bu çalışmalarımız, şehirde düzeni sağlamak ve vatandaşlarımızın mağduriyetini önlemek adına kesintisiz devam edecek." ifadelerini kullandı.