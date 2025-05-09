Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Otrar, Çorum'da incelemelerde bulundu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar, Çorum'da ziyaret ve incelemelerde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre Otrar, Özel Eğitim ve Kaynaştırma Daire Başkanı Suna Tarhan ile İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar'ı ziyaret ederek, kentteki özel eğitim ve rehberlik hizmetleri hakkında bilgi aldı.

Ardından Vali Ali Çalgan'ı ziyaret ederek özel eğitimle ilgili görüş alışverişinde bulunan Otrar, daha sonra Çorum Özel Eğitim Meslek Lisesi, Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu'nu ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti.

Otrar, Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde bir araya geldiği öğretmenlerle de sohbet ederek, özel eğitim konusundaki bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

Çorum Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında özel eğitim okul ve kurum müdürleriyle bir araya gelen Otrar, toplantıda, özel eğitim okul ve kurumlarında yürütülen faaliyetler, projeler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.