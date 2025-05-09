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        Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Otrar, Çorum'da incelemelerde bulundu

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar, Çorum'da ziyaret ve incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 13:10 Güncelleme: 09.05.2025 - 13:10
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        Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Otrar, Çorum'da incelemelerde bulundu
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        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar, Çorum'da ziyaret ve incelemelerde bulundu.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre Otrar, Özel Eğitim ve Kaynaştırma Daire Başkanı Suna Tarhan ile İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar'ı ziyaret ederek, kentteki özel eğitim ve rehberlik hizmetleri hakkında bilgi aldı.

        Ardından Vali Ali Çalgan'ı ziyaret ederek özel eğitimle ilgili görüş alışverişinde bulunan Otrar, daha sonra Çorum Özel Eğitim Meslek Lisesi, Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu'nu ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti.

        Otrar, Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde bir araya geldiği öğretmenlerle de sohbet ederek, özel eğitim konusundaki bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

        Çorum Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında özel eğitim okul ve kurum müdürleriyle bir araya gelen Otrar, toplantıda, özel eğitim okul ve kurumlarında yürütülen faaliyetler, projeler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Çorum Bilim ve Sanat Merkezini de ziyaret eden Otrar, burada özel yetenekli öğrencilerin potansiyellerini en üst düzeyde ortaya çıkarması için yürütülen çalışma ve yapılan projeler hakkında bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Otrar, özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin niteliğinin artırılması için sahadan gelen geri bildirimlerin önemli olduğunu bildirdi.

        Çorum'da yürütülen çalışmalardan memnuniyet duyduğunu bildiren Otrar, sürecin tüm paydaşların işbirliğiyle daha da güçleneceğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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