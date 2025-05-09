Çorum Belediyesi, parke taşlarının çalındığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu
Çorum Belediyesinin, yol kenarındaki parke taşlarını çaldığı iddiasıyla bir kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.
Çorum Belediyesinin, yol kenarındaki parke taşlarını çaldığı iddiasıyla bir kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.
Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bahabey Caddesi'ndeki kaldırım yenileme çalışmaları için yol kenarına bırakılan parke taşlarının çalındığının tespit edildiği bildirildi.
Bir kişinin parke taşlarını kaldırımdan alıp 19 TF 671 plakalı otomobiline yüklediği anlara ait cep telefonu görüntüsüne de yer verilen açıklamada, "Bahabey Caddemizde yürüttüğümüz kaldırım yenileme çalışmalarında kullanılan beton parke taşlarını çalan şahıs hakkında gerekli tespitler yapılmış olup, hukuki süreç derhal başlatılacaktır. Kamu malına uzanan her el, tüm halkın hakkına uzanmıştır. Buna asla göz yummayacağız. Kamu malı, milletin malıdır Tüm hemşerilerimizi bu konuda duyarlı olmaya ve şüpheli durumları yetkililere bildirmeye davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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