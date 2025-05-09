Çorum'da "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi

Bayat Orman İşletme Şefliğince organize edilen etkinlikte protokol üyeleri ve öğrenciler, ormanlık alanda çöp toplayıp temizlik yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca ülke genelinde orman yangınlarını azaltmak ve önlemek için vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen "Orman Benim" kampanyası kapsamında Yatukcu Mahallesi Çaltı mesire alanında düzenlenen etkinliğe Bayat Kaymakamı Kerem Yüce, Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, kamu kurumlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

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