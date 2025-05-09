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        Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 13:47 Güncelleme: 09.05.2025 - 14:18
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        Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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        Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Hanife O. idaresindeki 19 AFP 719 plakalı otomobil, Selçuklar Sokak'ta Yusuf U'nun kullandığı 06 BF 3771 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü Hanife O. ile 06 BF 3771 plakalı araçta bulunan Merve U, Amine Sultan U, Fadime U, Niyazi U, Muhammet Enver U. ve Zehra U. yaralandı.

        Ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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