Çorum'da 4 gündür kayıp olan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Alınan bilgiye göre, Çalyayla köyünde yaşayan Erdal Şen'den (45) haber alamayan yakınları, 5 Mayıs'ta kayıp başvurusu yaptı.

Çorum'da, 4 gündür kayıp olan kişinin bulunması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

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