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        Çorum'da 4 gündür kayıp olan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

        Çorum'da, 4 gündür kayıp olan kişinin bulunması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 20:48 Güncelleme: 09.05.2025 - 20:48
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        Çorum'da 4 gündür kayıp olan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
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        Çorum'da, 4 gündür kayıp olan kişinin bulunması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

        Alınan bilgiye göre, Çalyayla köyünde yaşayan Erdal Şen'den (45) haber alamayan yakınları, 5 Mayıs'ta kayıp başvurusu yaptı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, arama kurtarma köpeği ve dron desteğiyle köy çevresindeki açık arazide Şen'i arıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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